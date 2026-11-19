La Cerino estrena su sencillo "Dónde estás" Foto: Cortesía

Marianne Cerino, conocida ante su público como La Cerino, cantautora del regional mexicano, productora, actriz y aerealista.

Se encuentra estrenando el videoclip del tema “Donde estás”, canción de su autoría, la cual forma parte de su más reciente disco “Máxima Potencia”.

Bajo la dirección y producción musical del Maestro Oliver Quintero, lograron en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, grabar este tema.

La Cerino nos platica que esta canción fue una de las letras que le escribió a su madre después de que esta falleció.

Esta canción es para mi mamita, hasta el cielo.

Ella y Dios saben cuánto me hace falta , pues hasta el día de hoy me pregunto: ¿Dónde estás? Así que este tema es para ella.

Mis producciones musicales, las realizo en Mazatlán Sinaloa, sin embargo el videoclip de esta canción decidí grabarlo en Villahermosa Tabasco , el lugar de mis raíces, aunque este árbol ya crece en otra ciudad, desde hace más de 20 años, en La Ciudad de México.

Dicen que el dolor te hace más fuerte, pues yo creo que el dolor nos da inspiración.