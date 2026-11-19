La Odisea (2026) Christopher Nolan confirma que hay escenas eliminadas. (Universal Pictures)

Christopher Nolan confirmó que existe material inédito de su película La Odisea (2026). Sin embargo, afirmó que no tiene planes de hacerlo público.

¿Qué dijo Nolan sobre posible versión extendida de La Odisea?

En una entrevista con The Independent, el cineasta inglés Christopher Nolan respondió a la pregunta de si existía una versión más larga de su adaptación del clásico de Homero, La Odisea, película que dura 173 minutos. La respuesta fue que sí, pero que este nunca verá la luz del día puesto que no es creyente de las versiones de director.

“Hay muchas escenas eliminada hechas bola en el cesto de basura que nadie nunca verá. No creo realmente en las versiones de director. Quiero estar del lado de la película que sale a los cines”, expresó el director. Afirmó que él siempre ha concebido que parte de su trabajo es luchar por que la versión que salga en los cines sea la que él desea.

“Como escritor y director, intento hacer yo mismo mucho de esa separación. No hay muchas escenas que hayan sido grabadas. En un film como este, pasar el día grabando algo en la cima de una montaña o en la lluvia o en un bote o lo que sea para que note termine en la película, es algo que preferiría no hacer”.

Además, el director tiene la reputación de ser meticuloso con lo que graba, no sólo por el costo y arduo trabajo que implica grabar con cámaras de IMAX, sino también porque le gusta apegarse al guion origina. Esto es algo que ya había revelado el actor Cillian Murphy, quien protagonizó el drama biográfico Oppenheimer (2023), última película de Nolan antes de La Odisea. “El guion es la película” dijo el intérprete, asegurando que Nolan no graba nada que no vaya a terminar en la versión final.

La Odisea ha sido uno de los mayores éxitos de taquilla en el último año, generando alrededor de mil 800 millones de dólares de manera global. La película ya se encuentra disponible en formato físico.

¿Qué es un “director’s cut”?

Un director’s cut o versión del director es una versión por lo general extendida de una película que se ajusta más a la visión que el director tenía en mente.

El proceso hacer una película tiene muchos componentes, pero uno que es determinante en lo que vemos en cines es la relación entre el director con los editores y el estudio. Por lo general, es el estudio quien se reserva el derecho de decidir qué versión de la película sale a los cines, pero en casos en lo que el director cuenta con mucho prestigio, como Steven Spielberg, este puede tener la decisión final (o final cut en inglés). Incluso también sucede que la decisión de un actor importante es tomada en cuenta, cuando se trata de celebridades como Tom Cruise.

Un ejemplo conocido de cómo la edición puede salvar un proyecto fue la entrega original de Star Wars (1977). George Lucas grabó mucho material que no llegaría a la versión tan amada hoy en día, y tras despedir al primer editor, fue un grupo de tres editores, entre ellos la entonces esposa de Lucas, quienes le dieron sentido a la visión desordenada que tenía el director.

Por otro lado, un caso notorio de cómo el estudio interfiere con un proyecto sucedió con Blade Runner (1982). Asustados ante la posible reacción de la audiencia a lo que consideraban una visión muy pesimista, los productores decidieron cambiar el final por uno “feliz” y agregar narración a la cinta, cosa con la que el director, Ridley Scott, no estuvo de acuerdo. Con los años, la película se ha reeditado en varias ocasiones y cuenta con una cantidad récord de 8 versiones diferentes que se pueden adquirir, la aprobada por el director siendo The Final Cut.

El director’s cut a veces puede ser usado como mera estrategia de mercadotecnia para que los fanáticos de una película la compren en formato físico dos veces. No todas las versiones con material adicional son preferidas por el director, como es el caso con la franquicia de El señor de los anillos, cuyo director Peter Jackson prefiere las versiones que salieron a los cines por encima de las extendidas.

Sin embargo, hay casos notorios en los que los cambios y la visión que tenía originalmente el director se pierde. Un ejemplo reciente sucedió con Justice League (2017), película que dirigía Zack Snyder. El director tuvo que abandonar momentáneamente el proyecto debido a la muerte de su hija y el estudio decidió terminar la película con otro cineasta, Joss Whedon. La versión de Whedon disgustó tanto a los fanáticos que se lanzó una campaña masiva exitosa para que el estudio dejara que el director original terminara su película. La nueva versión, Zack Snyder’s Juistice League (2020), se estrenó en HBO Max en 2020. Esta dejó contentos a los aficionados e incluso recibió mucho mejores críticas que la versión original. Fue en gran medida este suceso lo que ha provocado un resurgimiento en que los fanáticos se interesen en versiones extendidas de sus películas favoritas.