La Era de Hielo: Mundo de Lava Lanzan el primer tráiler de la sexta película de la saga (Walt Disney Pictures)

El grupo prehistórico está de vuelta, trayendo a Manny, Sid, Diego y compañía a la pantalla grande en la sexta entrega titulada La Era de Hielo: Mundo de Lava, donde se enfrentarán una vez más al territorio de los dinosaurios lleno de peligro y mucho humor.

Tras el anuncio oficial de esta nueva película, finalmente se ha revelado el primer vistazo de la saga.

La Era de Hielo: Mundo de Lava

Durante el evento Destination D23 del mes de agosto, Disney había adelantado los primeros detalles de la próxima aventura, confirmando que se sumaría a la historia un nuevo bebé ardilla junto con una versión gigantesca y prehistórica de Scrat, aunque con un aspecto mucho más salvaje e imponente.

¡Se viene la aventura más grande de la manada! #LaEraDeHielo: Mundo de Lava, 28 de enero en Cinemex https://t.co/SLUlJCZdnR — Cinemex (@Cinemex) November 19, 2026

Bajo el título Mundo de Lava, esta nueva aventura llevará al grupo de regreso al mundo subterráneo descubierto en la tercera entrega donde habitan los dinosaurios.

En esta ocasión, las criaturas regresan de una manera más salvaje, pero sin perder el toque de humor de las especies nuevas de la sexta entrega, además un escenario dominado por una intensa actividad volcánica.

Por si fuera poco, volveremos a ver la clásica subtrama de Scrat acompañado de una bebé ardilla y su famosa bellota que nunca logra disfrutar en paz, integrando ahora a ese Scrat imponente y prehistórico que terminará convirtiéndose en amigo de las dos pequeñas ardillas.

¿Cuándo se estrenará La Era de Hielo: Mundo de Lava en México?

La sexta entrega de la franquicia, La Era de Hielo: Mundo de Lava, llegará a las salas de cine en México el próximo 28 de enero de 2027, ya falta muy poco para volver a ver a la manada en acción.