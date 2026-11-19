Jueves de Ticketmaster al 2x1 Foto: La Crónica

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 19 de noviembre de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 12 de noviembre

Conciertos

Kudai (La Maraka)

Pedro Fernández (Auditorio Telmex)

Pim Pau (El Cantoral)

Porter (Teatro Diana)

Puma Blue (Teatro Metropólitan)

Ricardo Montaner (Auditorio Telmex)

Rubio (Auditorio BB)

Ruido Ibérico (Pabellón del Palacio de los Deportes)

Sala Principal Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes)

Serbia (Teatro Metropólitan)

Sin Fronteras (El Cantoral)

The Big Band Experience (La Maraka)

Tony Vega (La Maraka)

Trágico Ballet “25 Aniversario” (La Maraka)

Trendline Utopía Tour (Foro Red Access)

Trueno (Auditorio Telmex)

Un Aplauso para el Amor (Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma)

Urbano Fest (Pepsi Center)

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:La promoción solo está disponible durante el juevesAplica únicamente en eventos seleccionadosSe activa directamente en la plataforma oficialEl beneficio se refleja al momento de la compraNo hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamenteEso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.