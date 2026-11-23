El Cascanueces en el CENART La magia de la Navidad y el ballet llegan a la Ciudad de México con ‘El Cascanueces’.

A una semana de que inicie diciembre, el espíritu navideño se expande con mayor fuerza en todo el mundo y llega hasta el escenario del Teatro Raúl Flores Canelo en el Centro Nacional de las Artes con una serie de funciones imperdibles en esta época festiva: el clásico ballet El Cascanueces con música de Piotr Ilich Tchaikovsky.

¡Y eso no es todo! La entrada al evento será completamente gratuita, por lo que el recinto recomienda llegar con anticipación a las funciones anunciadas en su página oficial para asegurar tu lugar.

Fechas y horarios de El Cascanueces en el CENART 2026: ¿cuándo y dónde serán las funciones gratuitas?

El icónico ballet estrenado en San Petersburgo en 1892 formará parte del ciclo navideño “Luces de Invierno” del Centro Nacional de las Artes (CENART), edición 2026.

Los rumores son ciertos: ¡Cascanueces con entrada libre en el Cenart! Llega con anticipación a cada función para asegurar tu lugar. Cupo muy limitado. https://t.co/CNYkANYJJf — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) November 22, 2026

De acuerdo con el calendario publicado en las cuentas oficiales de redes sociales del recinto capitalino, los días y horarios para programar tu salida y sumergirte en el fantasioso mundo de caramelos y magia navideña, son los siguientes:

Jueves 3 de diciembre: 19:00 horas.

19:00 horas. Viernes 4 de diciembre: 19:00 horas.

19:00 horas. Sábado 5 de diciembre: 13:00 horas.

13:00 horas. Domingo 6 de diciembre: 13:00 horas.

13:00 horas. Jueves 10 de diciembre: 19:00 horas.

19:00 horas. Viernes 11 de diciembre: 19:00 horas.

19:00 horas. Domingo 13 de diciembre: 13:00 horas.

El espectáculo artístico se llevará a cabo en el Teatro Raúl Flores Canelo del CENART, por lo que el cupo será limitado —aproximadamente 336 personas— y tendrás que asistir con anticipación para no perderte este clásico navideño completamente gratis.

Sin embargo, debes tomar en cuenta que el sábado 12 de diciembre no habrá función. A excepción de este día, la jornada de presentaciones de El Cascanueces en el CENART iniciará el 3 de diciembre y estará disponible para todo público hasta el día 13 del mismo mes.

¿Qué compañía presentará El Cascanueces en el CENART? Este es el equipo artístico detrás del clásico navideño

Bajo la dirección de Miriam González, bailarina, maestra y directora escénica mexicana, la Academia de la Danza Mexicana (ADM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) estrenará su interpretación del icónico ballet El Cascanueces, una historia de magia, rebelión y amor con música del aclamado compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky.

“El Cascanueces es el nuevo juguete de la joven Masha, recibido como regalo de manos de su tío Drosselmeyer en la noche de Navidad. Después de la medianoche, el juguete cobra vida para derrotar al Rey Ratón y al ganar la batalla, se convierte en un apuesto príncipe, quien lleva a Masha por el reino mágico de los dulces, los muñecos y la fantasía”, relata la sinopsis del espectáculo en la página oficial del recinto.

Similar al material original, el ballet estará estructurado en dos actos y formará parte de la programación que se desarrolla en el marco de los 80 años del INBAL.