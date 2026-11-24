Sheila Mangubat La joven sordomuda conocida por el programa "Todo en 90 días" falleció a causa de cáncer. (TLC)

La estrella de telerrealidad Sheila Mangubat, que participó en el reality show Todo en 90 días (en inglés 90 day fiancé), falleció a los 35 años. A pesar de que su muerte fue anunciada el pasado 21 de noviembre, fue hasta este martes que se reveló la causa.

¿Cuál es su historia en la televisión y qué se sabe de su fallecimiento?

Sheila Mangubat era originaria de Cebu, Filipinas. La joven se volvió famosa debido a su participación en el programa Todo en 90 días. Esta serie debutó en 2014 y gira en torno a la Visa K-1 que otorga Estados Unidos, también conocida como visa de prometido(a) o fiancée . Esta documentación permite a un ciudadano estadounidense traer a su pareja amorosa al país bajo la condición de que contraigan matrimonio en 90 días. De no hacerlo, la persona extranjera deberá regresar a su lugar de origen. El show gira en torno a los éxitos y dificultades que surgen a partir de este escenario, incluidas inseguridades de último minuto, la falta de aprobación de familiares y amigos, y pequeños detalles que, ya en persona, hacen a la pareja menos compatible. El programa ha sido uno de los más populares de su género y ha resultado en varias versiones diferentes tanto en Estados Unidos como en otros países.

La versión en específico en la que participó Mangubat fue Todo en 90 días: Antes de los 90 días, en el que se sigue la relación de personas que se conocieron en línea quienes se conocen por primera vez. En su episodio, tansmitido en 2023, se vio como Mangubat finalmente conocía a David Dangerfield, un hombre de Estados Unidos que sufría de cofosis, o sordera total. Ambos habían mantenido contacto desde 2021 a través de un grupo para personas sordomudas en Facebook.

Dangerfield viajó a Cebu y dijo estar emocionado por empezar una familia con Mangubat y su hijo de 12 años que tuvo con una relación pasada. Sin embargo, surgieron problemas debido a que la filipina no entendía del todo el lenguaje de señas, puesto a que ella era sólo parcialmente sordomuda y utilizaba un auricular para escuchar. A pesar de esto, Dangerfield le pidió matrimonio antes de regresar a los Estados Unidos, y Mangubat aceptó. Lamentablemente, las complicaciones continuaron con problemas financieros y dificultades para adquirir la Visa K-1, por lo que el compromiso se canceló en octubre de 2025.

Se dice que en junio de este año la pareja reconectó y fue Dangerfield el primero en anunciar el fallecimiento de su expareja el pasado sábado 21 de novimebre.

Aimme Adiwang, intérprete de sordomudos que trabajó con ambos en el show y se volvió cercana a ellos, fue quien comunicó este 24 de noviembre que el fallecimiento se debía a cáncer ginecológico. Varias personas que trabajaron en el programa han compartido sus condolencias.