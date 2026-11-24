Hexed ‘Hechizo’ no convence a la crítica previo a su estreno: esto dicen las reseñas de la nueva película de Disney (Walt Disney Pictures)

Hexed, titulada Hechizo en español, el próximo estreno de Walt Disney Pictures, ya tuvo sus primeras funciones antes de su llegada oficial a las salas de cine, y varios críticos han señalado que el debut de la nueva cinta animada del estudio no logra capturar esa esencia mágica que la casa del ratón ha ido perdiendo año tras año.

Todo parece indicar que Hexed no ha conseguido encantar por completo a la crítica. Aunque algunos medios evitan calificarla como lo peor del estudio, sí apuntan que la película presenta varios tropiezos en su historia, su música e incluso en su animación, apartado que algunos comparan con videos generados por inteligencia artificial debido a la falta de un sello visual distintivo de la cinta animada.

Pese a que Disney apostó por una historia completamente original, la producción no logra consolidar una narrativa memorable ni personajes con los que el público pueda encariñarse fácilmente.

¿Qué dicen las primeras críticas sobre Hexed?

Diversos medios especializados en entretenimiento compartieron sus primeras reseñas, las cuales resultan poco favorables antes del estreno de la película.

En Rotten Tomatoes, Hexed debutó con apenas un 57 % de aprobación basado en sus primeras 23 reseñas, una cifra discreta para una producción animada principal del estudio.

Por su parte, IGN señala que la película no es mala en sí, pero decepciona en varios aspectos. El medio destaca que la historia recurre a chistes que no causan gracia, mantiene un humor cursi y tradicional de Disney y toma demasiadas referencias de otras obras como El increíble castillo vagabundo, Wicked e incluso El mago de Oz, además de guardar similitudes con la nueva adaptación cinematográfica de El gato en el sombrero. Esto da como resultado una trama algo confusa, con personajes y secuencias que carecen de peso narrativo.

En tanto, DiscussingFilm coincide en que la cinta deja mucho que desear, aunque no la considera lo peor que ha hecho Disney. El portal estadounidense apunta que, pese a abordar la relación familiar y contar con elementos para convertirse en un clásico, se queda corta en casi todos los apartados al caer en una serie de clichés y un sentido del humor desfasado.

Añade que temas positivos como la unión familiar y el autodescubrimiento son muy desaprovechados, al punto de sentirse como una película estrenada en cines por obligación.

Finalmente, Empire destaca que los directores Fawn Veerasunthorn y Jason Hand manejan con buen ritmo el tema del trauma generacional; sin embargo, la idea se tambalea por una falta de matices en sus metáforas sobre evitar repetir los errores de los padres y la superación personal.

La crítica subraya que los conflictos emocionales se resuelven con un par de diálogos sin mayor profundización, por lo que, pese a su mundo colorido, sus temas y relaciones no resultan lo suficientemente sólidos para convertirla en un clásico de Disney.