Valgur lanza "Corazón de Cristal" Cortesía

La música tiene una capacidad especial para transportarnos a momentos que creíamos olvidados. Una celebración familiar, una graduación, una primera comunión o aquellos valses que sonaban durante las fiestas pueden convertirse en recuerdos que permanecen toda la vida. De esa memoria nace “Corazón de Cristal”, el nuevo sencillo de VALGUR, el dúo mexicano que apuesta por la nostalgia, la fantasía y las raíces culturales para construir su universo musical.

Integrado por los hermanos Elizabeth y Hugo, originarios de Juchitán, Oaxaca, VALGUR presenta una canción que recupera parte de las experiencias de su infancia y las transforma en una historia de amor juvenil, marcada por la pérdida y los recuerdos.

Valgur lanza "Corazón de Cristal" Cortesía

El tema toma como punto de partida las cajitas musicales y los valses que acompañaban las graduaciones, los quince años, las primeras comuniones y las celebraciones del Día de las Madres en su tierra natal. Aquellas reuniones familiares, en las que la música ocupaba un lugar central, funcionan como inspiración para una composición que busca recuperar la majestuosidad sonora de las grandes producciones de otras décadas.

Lejos de limitarse a una mirada romántica al pasado, “Corazón de Cristal” combina arreglos minuciosos, una estructura musical definida y una ejecución virtuosa. La intención es recuperar una sensibilidad musical asociada con otras épocas, pero desde la identidad artística que los hermanos han desarrollado a lo largo de su trayectoria.

Valgur lanza "Corazón de Cristal" Cortesía

¿De qué trata “Corazón de Cristal”, el nuevo sencillo de VALGUR?

La canción narra un amor juvenil y las huellas emocionales que deja su pérdida. Su historia se desarrolla en una Ciudad de México que aparece entre el caos cotidiano y una atmósfera suspendida en el tiempo.

En ese recorrido aparecen lugares emblemáticos de la capital, como Chapultepec, la Farmacia París y la Estela de Luz, espacios que sirven como referencias para acompañar el relato visual y emocional de la composición.

El lanzamiento también cuenta con un videoclip dirigido por Alejandra Villalba, con dirección creativa de Santiago Martínez Alberú. La propuesta audiovisual acompaña la narrativa de la canción y representa el primer acercamiento al universo del próximo álbum del dúo.

Valgur lanza "Corazón de Cristal" Cortesía

VALGUR: raíces zapotecas, teatro y fantasía

Elizabeth y Hugo han construido una propuesta que conecta diferentes expresiones artísticas con sus raíces zapotecas. Su música incorpora elementos de fe, teatro y fantasía, características que también forman parte de sus presentaciones en vivo.

El proyecto ha conseguido reconocimiento más allá de la escena independiente mexicana. Entre sus experiencias destaca una sesión para KEXP, plataforma internacional conocida por difundir actuaciones musicales en vivo de artistas de distintas partes del mundo.

En 2023, su álbum ARMAGGEDON ocupó el sexto lugar en la selección de los 50 mejores álbumes en español de la revista Rolling Stone, un reconocimiento que contribuyó a ampliar la visibilidad de su trabajo.

Con “Corazón de Cristal”, VALGUR abre una nueva etapa creativa y recupera sonidos, imágenes y emociones que forman parte de su memoria personal. La canción no solamente mira hacia la infancia de sus integrantes, sino que también explora una experiencia universal: recordar aquello que alguna vez nos hizo felices y aprender a convivir con su ausencia.

El sencillo fue anunciado para el 16 de noviembre como el primer adelanto de su próximo material discográfico y está disponible en plataformas digitales.