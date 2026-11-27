Las aventuras de Cliff Booth Nueva película de David Fincher que ha generado polémica (Netflix)

Las aventuras de Cliff Booth, nueva película del aclamado director David Fincher, ha causado polémica debido a su uso de Inteligencia Artificial. El propio director confirmó y defendió el uso de esta herramienta en el cine.

¿Qué dijo David Fincher sobre uso de IA en nueva película?

David Fincher —director que ha estado detrás de clásicos del cine como El club de la pelea (1999), La red social (2010) y Perdida (2014)— utilizó Inteligencia Artificial por primera vez en su nuevo proyecto, Las aventuras de Cliff Booth, secuela a Érase una vez en Hollywood (2019). El guion de la nueva película fue escrito por Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Kill Bill, Bastardos sin gloria), como parte del material que le sobró de la primera cinta, que él mismo dirigió.

La nueva cinta, protagonizada por Brad Pitt y Elizabeth Debicki, sigue la historia de Cliff Booth, ocho años después de los eventos de Érase una vez en Hollywood. Con el sistema de estudios de Hollywood desmantelado y sin trabajo regular como doble de acción, Booth trabaja medio tiempo en trabajos como proyeccionista, bartender y estrella de cine pornográfico. Un intento de extorsión lo verá inmiscuido en varios asuntos criminales del Los Ángeles de los setenta. La película estará disponible en Netflix a partir del 23 de diciembre.

Tras su estreno en cines selectos de Estados Unidos el pasado 25 de noviembre, fanáticos rápidamente se percataron de lo que sospecharon como uso de IA notable en algunas escenas.

En una entrevista para el podcast “Big Picture” que salió el pasado 25 de noviembre, Fincher admitió el uso de la IA para volver a grabar el audio de ciertas escenas. El director afirmó que 5 por ciento del redoblaje utilizó la práctica estándar de Reemplazo de Diálogo Automatizado (ADR por sus siglas en inglés), mientras que el resto fue hecho a través de la Inteligencia Artificial.

“Fue liberador [...] piénsalo completamente como algo plástico. No estamos esculpiendo esto de mármol. Trabajamos con plastilina. ¿Sabes a lo que me refiero? Sólo dándonos la libertad de decir “qué es lo mejor para el ojo, y luego qué es lo mejor para el oído” y no preocuparnos cómo alcanzarlo, porque encontraremos la forma. Y lo logramos, en la mayoría de los casos", comentó Fincher sobre usar la tecnología con este fin.

El director no comentó sobre su posible uso en otras escenas donde los espectadores dicen haberlo percibido, como en un flashback donde un carruaje parece tener dos carros atados a los caballos, pero en una entrevista que hizo hace poco con Los Angeles Times, Fincher abrazó el uso de la IA como una herramienta en el cine, argumentando que “existe. ¿No deberíamos usarla?“.

“¿Acaso ya estamos satisfechos de haber resuelto este medio artístico que ya sólo nos queda regresar al celuloide? ¿Por cuánto tiempo han pintado las personas? ¿40 mil años? Estamos hablando de algo que tiene cien años y todos están diciendo ‘Detente. Baja el lápiz. No más iterar. No es necesario tener en tus manos la habilidad de cambiar el color de los ojos de esa persona’”, expresó el cineasta.

Fincher se ha establecido como un director adepto a experimentar con nuevas tecnologías en su cintas. Fue uno de los pocos en hacer el salto a digital cuando el rollo todavía era el estándar en la industria y ha innovado en el uso de efectos especiales. Su apertura al uso de IA, sin embargo, es visto por muchos no como un salto tecnológico que requiera más esfuerzo y resulte en una innovación para el cine, sino como una manera de simplificar el proceso y contribuir a la disminución de trabajos en una industria que ya de por sí es precaria para sus editores y animadores.

Netflix, la productora de la cinta, también ha defendido el uso de la IA en sus proyectos, asegurando en agosto que ya la han utilizado para más de 300 programas en el último año. Recientemente, adquirió InterPositive, la herramienta de IA de Ben Affleck, por 587 millones de dólares.

Tarantino, que siempre ha sido un crítico de la filmación digital y continuamente ha defendido el proceso tradicional de hacer cine, no se ha pronunciado con respecto a la polémica.