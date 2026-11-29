Luto en la música Mike Love, cofundador y una de las voces más emblemáticas de The Beach Boys, murió a los 85 años, informó su representante. (Especial)

Luto en el rock; luto en la música.

Mike Love, cofundador de The Beach Boys y una de las voces más reconocidas del grupo estadounidense, murió a los 85 años, confirmó su representante mediante un comunicado difundido este 29 de noviembre. Hasta el momento, no se ha informado la causa del fallecimiento.

El cantante fue una pieza clave en la formación de la banda en 1961 junto con sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, además de Al Jardine.

Su voz quedó registrada en algunos de los temas más representativos del pop estadounidense, entre ellos California Girls, Surfin’ U.S.A., I Get Around, Good Vibrations y Help Me, Rhonda.

Mike Love marcó el sonido de The Beach Boys

Además de desempeñarse como vocalista, Mike Love participó como compositor o coautor de varias de las canciones que llevaron a The Beach Boys a convertirse en una de las bandas más influyentes de la década de 1960.

El grupo vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll. En 2025, Love también ingresó al Songwriters Hall of Fame por su trayectoria como compositor.

La representante de Mike Love informó que el músico falleció “rodeado de su familia” y destacó su legado dentro de la música popular estadounidense. El comunicado no incluyó detalles sobre la causa de su muerte.