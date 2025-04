Profepa clausura local por venta ilegal de fauna en Oaxaca

Profepa clausura comercio por tráfico de especies protegidas Aseguran 15 animales silvestres en malas condiciones; ajolotes y boa constrictor están protegidos por la NOM-059-SEMARNAT-2010

Un establecimiento ubicado dentro del centro comercial Tecnomoda, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras detectar la venta ilegal de ejemplares de vida silvestre, algunos de los cuales están protegidos por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

La acción se derivó de una denuncia difundida a través de redes sociales, en la que se alertaba sobre la comercialización irregular de animales en el local. Atendiendo el reporte, inspectores federales acudieron al lugar el pasado 9 de abril y aseguraron un total de 15 ejemplares de fauna silvestre, varios de ellos en condiciones físicas y de salud deficientes.

Entre los animales asegurados se encontraban erizos africanos (Atelerix albiventris), ajolotes mexicanos (Ambystoma mexicanum), un varano (Varanus sp), una serpiente falsa coralillo (Lampropeltis triangulum), una boa constrictor, una tortuga sulcata (Centrochelys sulcata), una serpiente come grillos (Opheodrys vernalis), un camaleón de velo (Chamaeleo calyptratus), dos geckos leopardo (Eublepharis macularius) y dos ranas arborícolas (Litoria caerulea).

La Profepa destacó que ninguno de los ejemplares contaba con los marcajes requeridos para acreditar su procedencia legal, y el responsable del punto de venta no presentó los permisos ni registros obligatorios emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la transformación, aprovechamiento y comercialización de especies silvestres.

Además de la falta de documentación, los animales eran mantenidos en condiciones inadecuadas que no garantizaban un trato digno ni respetuoso, como exige la normativa ambiental vigente. En particular, los inspectores subrayaron que algunos ejemplares mostraban signos visibles de deterioro físico y estaban alojados en espacios que no cumplían con los requerimientos mínimos de bienestar animal.

En el caso específico de los ajolotes y la boa constrictor, su presencia en el comercio ilegal es especialmente preocupante, ya que ambas especies están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que establece las especies de flora y fauna silvestres en riesgo en México, y regula su conservación y manejo.