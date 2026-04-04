Policía Municipal de Ciudad Juárez rescata animales durante incendio en colonia Santa Rosa

Rescate de animales en incendio en Ciudad Juárez

Elementos de la Secretaría de Seguridad municipal de Ciudad Juárez, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Poniente, intervinieron a tiempo para rescatar a varios animales durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia Santa Rosa.

Los hechos se registraron luego de que se recibiera un llamado al número de emergencias 911, en el que se reportaba un incendio en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Murcia y Turquía.

Por esto, los oficiales se trasladaron al lugar a bordo de varias unidades donde se entrevistaron con un hombre quien informó que momentos antes había observado humo saliendo del inmueble, por lo que decidió ingresar para verificar que no hubiera personas en el interior.

Los agentes municipales actuaron para salvaguardar la integridad de personas y animales que se encontraban en el lugar. Durante la intervención, lograron rescatar a un caballo de color negro que presentaba quemaduras, así como a un toro, los cuales fueron puestos a salvo.

Además, precisaron que al interior del inmueble presuntamente se encontraban otros animales que no lograron salir, mientras que algunos más escaparon por la parte posterior del inmueble.

Asimismo, los policías municipales se movilizaron de manera preventiva para evacuar a las personas que se encontraban en las casas aledañas al incendio, recorriendo los domicilios y auxiliando a las familias para que desalojaran sus hogares de forma ordenada hy segura, salavaguardando así su integridad física ante el riesgo de propagación del fuego y la exposición al humo.

Al lugar acudieron también elementos del Departamento de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada con los policías municipales para controlar el incendio, contando con el apoyo de diversas unidades de emergencia, paramédicos, voluntarios y personal de la empresa de gas natural.