Anuncian “Marcha por el Mar” en Veracruz por derrame de petróleo en el Golfo de México

Anuncian "Marcha por el Mar" en Veracruz Cuartoscuro (Prensa Greenpeace)

A raíz de las afectaciones del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, los cuales fueron detectados por primera vez el 2 de marzo en la costa, colectivos ambientalistas y sociedad civil convocan la movilización “Marcha por el Mar” en el puerto de Veracruz para este domingo 5 de abril.

Anuncian "Marcha por el Mar" en Veracruz

La protesta iniciará desde el asta de la bandera, ubicado sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, hacia el malecón desde las 16:30 horas, con la finalidad de exigir respuestas a las autoridades estatales ante el derramamiento de petróleo en las costas veracruzanas.

“La magnitud del daño ambiental marcado por la muerte de la fauna marina y la devastación de ecosistemas enteros, nos obliga a a nombrarlo con claridad: estamos frente a un ecocidio”, declaró la organización Corredor Arrecifal del Golfo.

Los colectivos ambientalistas precisaron que el motivo de la movilización es para visibilizar las escasas acciones efectivas por parte del gobierno estatal ante el desastre ambiental.

“El golfo de México no es un zona de sacrificio para los intereses económicos, es un espacio de vida y fuente de subsistencia para las comunidades pesqueras, ribereñas y marítimas”, expresó Ana Fernanda León, divulgadora conocida como “Hablemos de Biología”.

Asimismo, los organizadores informaron que además del recorrido, también se llevará a cabo actividades culturales y artísticas para denunciar y fomentar la reflexión colectiva ante la alteración ambiental que ocasionó el vertido de petróleo en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

Además de esta movilización, se suma otra protesta en el municipio de Pajapan, situado en el sur de Veracruz, la cual se realizará desde las 8:00 horas de mañana en el domo central de dicho territorio municipal.

“La vida del golfo de México y la Laguna del Ostión es más importante que los hidrocarburos”, afirmó el Colectivo Altepee.

En ese sentido, las Secretarías de Marina, Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Tecnología, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), dieron a conocer que actualmente han recolectado cerca de 900 toneladas de combustible derramado en 48 playas en las entidades afectadas, de las cuales 32 ya no tienen presencia de combustible y 16 siguen con afectaciones.

La Crónica de Hoy 2026