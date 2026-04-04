Puebla recibe alrededor de un millón de visitantes en Semana Santa

Con la llegada estimada de más de 950 mil visitantes durante la temporada de Semana Santa, Puebla presentó una fuerte afluencia turística, lo que ha generado una derrama económica superior a los mil 43 millones de pesos, consolidando así a la entidad como uno de los destinos más importantes del país.
La Secretaría de Desarrollo Turístico reportó una ocupación hotelera superior al 75% a nivel estatal, con picos de hasta el 95% en Pueblos Mágicos y destinos con alta vocación turística, reflejo del interés de turistas nacionales e internacionales por vivir las tradiciones poblanas.
Los asistentes disfrutaron y formaron parte de las diversas procesiones realizadas en distintos municipios. Destaca la Procesión de Viernes Santo en la capital poblana, considerada una de las más grandes del país y reconocida a nivel internacional como una de las más grandes de Latinoamérica; así como las representaciones en San Pedro Cholula, la tradicional Procesión de los Engrillados en Atlixco, el Viacrucis Viviente en Zacatlán, y las actividades religiosas en Tlatlauquitepec y Huejotzingo
Estas expresiones de fe y tradición reflejan la riqueza cultural de Puebla y fortalecen el turismo religioso, generan bienestar y desarrollo en las comunidades.