Rescatan a 90 gatos en condiciones insalubres en una vivienda en Tecámac

Inmueble insalubre inspeccionado por Trabajadores del Gobierno de Tecámac

En atención a una queja vecinal por la acumulación excesiva de basura en un domicilio, autoridades del Gobierno de Tecámac realizaron una inspección en una vivienda ubicada en Héroes Tecámac, Sección Bosques, donde encontraron a aproximadamente 90 gatos en condiciones insalubres y de abandono.

En el inmueble se detectó una acumulación de residuos sólidos que superaba el metro de altura, lo que representaba un grave riesgo sanitario para la comunidad. La Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente del gobierno municipal llevó a cabo labores de limpieza profunda para eliminar focos de infección y malos olores.

Los felinos fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal, donde recibieron atención médica y fueron puestos en adopción.

En el operativo participaron diversas áreas municipales, como Ecología, Parques y Jardines, Residuos Sólidos Urbanos, Bomberos, Guardia Civil, el Juzgado Cívico Conciliador y AMVAR. El inmueble estaba habitado por dos personas, aunque no se ha precisado su situación.

La presidenta municipal, Rosi Wong Romero, reafirmó su compromiso con la salud pública, así como con el bienestar y la protección de los animales.