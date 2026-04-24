Autoridades federales destacan ocupación hotelera de Playa Miramar en Tamaulipas

Playa Miramar, Tamaulipas

La secretaria de Turismo del gobierno federal (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, Playa Miramar, ubicado en Tamaulipas, se posicionó como uno de los destinos turísticos más exitosos del país, al alcanzar el 100 por ciento de ocupación hotelera.

Rodríguez Zamora reveló que Playa Miramar es uno de los destinos con mayores certificaciones en materia ambiental, además de representar una opción turística destacada a nivel nacional. Estas declaraciones fueron emitidas durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

La titular de la Sectur aseguró que dicho lugar turístico superó a destinos como Cancún (84 por ciento), Huatulco (83.7 por ciento), Veracruz-Boca del Río (81 por ciento), Puerto Vallarta (80 por ciento) y Tulum (78.1 por ciento).

Además, Rodríguez Zamora comentó que otros destinos turísticos registraron altos niveles de ocupación, como el Pueblo Mágico de Taxco con 100 por ciento; Nuevo Nayarit con 92 por ciento; Mazatlán con 86 por ciento y la Riviera Maya con 81.5 por ciento.

Finalmente, la funcionaria subrayó que la oferta hotelera en el país continúa en crecimiento, al pasar de 23 mil 699 hoteles en 2019 a 28 mil 654 en la actualidad, con un incremento significativo en el número de habitaciones disponibles, lo que ha permitido mantener una ocupación promedio nacional del 74 por ciento.

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