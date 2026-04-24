Enfrentamiento en Nuevo León: mueren cinco presuntos criminales tras choque con Fuerza Civil

Enfrentamiento armado en el Norte de México En el municipio General Terán del estado de Nuevo León se reportó un enfrentamiento armado; cinco presuntos delincuentes perdieron la vida y se aseguraron cinco armas largas junto a artefactos explosivos improvisados.

Este viernes 24 de abril se registró el enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales, teniendo por consecuencia la muerte de cinco presuntos delincuentes en el Norte de México, quienes habrían abierto fuego contra la Fuerza Civil.

¿Qué sucedió en Nuevo León este viernes 24 de abril?

De acuerdo con información de EFE, el incidente se llevó a cabo cuando los agentes realizaban un recorrido de vigilancia en el ayuntamiento de General Terán, ubicado en el estado de Nuevo León.

En el patrullaje, la Fuerza Civil del municipio detectó a un grupo de civiles armados que vestían ropa camuflada y equipo táctico, los cuales —al notar a las autoridades—abrieron fuego en su contra, por lo que los oficiales tuvieron que repeler la agresión.

Las autoridades estatales confirmaron que no se reportaron policías lesionados durante el intercambio de disparos, gracias a la rápida respuesta de los elementos de seguridad, no obstante, el saldo del enfrentamiento dejó cinco presuntos criminales muertos y se aseguraros los siguientes elementos:

Cinco armas largas.

Artefactos explosivos improvisados.

Cargadores.

Cartuchos.

Equipo táctico.

Enfrentamiento armado en General Terán: consecuencias y respuesta de las autoridades

El municipio General Terán estuvo recientemente en el foco público, pues durante el mes de marzo se reportó la privación ilegal de un grupo de trabajadores, quienes habrían sido retenidos por presuntos miembros del crimen organizado en el ayuntamiento y su vecino, el municipio de China.

Ahora, tras los hechos ocurridos la mañana de este viernes, las autoridades implementaron un reforzamiento de la presencia policial en la zona, en coordinación con fuerzas federales como la Defensa y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantener el control y garantizar la seguridad en el municipio.

(Con información de EFE).