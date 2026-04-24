Guanajuato se posiciona en el segundo lugar a nivel nacional en trasplante renal

Trasplante renal

El Secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alalá, informó que la entidad se ha consolidado como un referente en la procuración y trasplante de órganos en el país al registrar 87 trasplantes. Afirmó que estos datos reflejan el fortalecimiento de la cultura de la procuración de órganos y el trabajo coordinado del sistema de salud estatal, que ha permitido salvar y mejorar la calidad de vida de decenas de pacientes.

Cortés Alalá reveló que la entidad se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en donaciones de órganos concretadas por muerte encefálica, al registrar 21 casos. Aseguró que esta cifra lo posiciona únicamente por debajo de la Ciudad de México, que reportó 26 donaciones, y por encima de entidades como Estado de México, Jalisco y Puebla, que también destacan en esta materia a nivel nacional.

Asimismo, el secretario de salud estatal destacó la participación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, al asentar 14 procedimientos de trasplantes renales, colocándose dentro de las cinco primeras instituciones en el país por la cantidad de cirugías. También mencionó que la participación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, al registrar 14 procedimientos de trasplantes renales, la ubica dentro de las cinco primeras instituciones en el país.

Por último, Cortés Alcalá añadió que estas cifras reflejan el fortalecimiento de los protocolos hospitalarios, la capacitación del personal de salud y, especialmente, la sensibilidad y generosidad de las familias que toman la decisión de donar en momentos complejos.

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