Lluvias obligan a suspender servicio del Tren Interoceánico en Veracruz

Vías Férreas den tren Interoceánico (Imagen de X)

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estratégicos de la Cuarta Transformación (4T), suspendió temporalmente su servicio de pasajeros en la estación Jesús Carranza, Veracruz, debido a graves daños ocasionados por las lluvias de los últimos días.

De acuerdo con las autoridades, las precipitaciones provocaron inundaciones, deslaves y socavones en diversos puntos de la vía, principalmente en El Juile, municipio de Istmo de Tehuantepec, Veracruz, y entre las estaciones Ubero y Sarabia, en Oaxaca.

En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron la falta de previsión en la planeación de la obra, señalando que no se tomaron en cuenta las condiciones climáticas históricas de la región, conocida por su vulnerabilidad durante la temporada de huracanes. Para ellos, lo ocurrido refleja deficiencias en la resistencia de la infraestructura ferroviaria del Istmo de Tehuantepec.

La Secretaría de Marina (Semar), responsable de la operación del tren, no ha informado cuántos pasajeros resultaron afectados ni si el servicio con destino a Salina Cruz, Oaxaca, será restablecido en las próximas horas.

Este incidente se suma a otros percances recientes. El pasado 10 de julio de 2025, un tren colisionó con un tráiler en Macuspana, Tabasco, y un mes antes, otro convoy chocó contra una camioneta tipo Urvan en Salto del Agua, Chiapas, cerca de Palenque. Aunque ninguno de estos accidentes dejó víctimas mortales, han despertado dudas sobre la seguridad y la señalización en los cruces ferroviarios.