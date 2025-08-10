Falso que el agua en las ciudades fronterizas de Tamaulipas esté comprometida: Conagua

Conagua inicia obras de protección en Tabasco Especial

Ante las versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre un supuesto riesgo en el abasto de agua potable en las ciudades fronterizas de Tamaulipas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que dicha información es falsa.

Las notas señalaban que, debido al pago de agua que México realiza a Estados Unidos en cumplimiento del Tratado de 1944, las presas internacionales La Amistad y Falcón registran niveles bajos, lo que comprometería el suministro en la zona fronteriza con Texas. Sin embargo, Conagua informó que las lluvias recientes en la cuenca del río Bravo han contribuido a mejorar los niveles de almacenamiento, por lo que el abasto de agua potable para uso público urbano está garantizado al 100% en todas las ciudades fronterizas.

Asimismo, la dependencia aclaró que el traslado de agua entre la presa El Cuchillo, en Nuevo León, y la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, se basa en un acuerdo entre ambas entidades que data de 1996. Este acuerdo considera los niveles registrados en ambas presas el 1° de noviembre de cada año, por lo que no se contempla ningún traslado de agua en este momento.

Conagua reiteró su compromiso con una gestión responsable del agua y con la seguridad hídrica del país. Además, aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades estatales, municipales y con la comunidad para garantizar la correcta administración de las aguas nacionales.