Inversionistas voltean a Querétaro: crecimiento, tecnología y salud atraen capital nacional e internacional

Querétaro, ciudad en pleno crecimiento económico, cultural y urbano Especial

Querétaro continúa consolidándose como uno de los polos de inversión más dinámicos de México. Su ubicación estratégica, estabilidad económica y calidad de vida lo han convertido en un imán para el capital nacional e internacional. Con más de 148 proyectos de inversión y una plusvalía promedio anual del 15 %, el estado se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan proteger y hacer crecer su patrimonio.

El crecimiento sostenido de su infraestructura ha atraído inversiones millonarias de gigantes tecnológicos como Amazon Web Services, con un proyecto de más de 5 mil millones de dólares que generará miles de empleos, y Google Cloud, que instalará su primera región de centros de datos en México en la región. A estos proyectos se suma la próxima apertura del St. Andrew’s Medical Center, el primer centro médico estadounidense en el país, que elevará la oferta de servicios de salud de alta especialidad en Querétaro.

Este entorno de innovación y crecimiento ha impulsado la demanda inmobiliaria en zonas estratégicas como El Marqués, donde Vinte —empresa con más de dos décadas de experiencia en la creación de comunidades planeadas y sustentables— desarrolla La Vista Residencial.

Ubicada sobre el Anillo Vial Fray Junípero Serra, La Vista Residencial ofrece un estilo de vida exclusivo con un solo acceso controlado mediante tecnología tag, parques, canchas deportivas y una administración interna dedicada. Estas características, sumadas a la plusvalía histórica del 117 % registrada en la zona, convierten al desarrollo en una oportunidad única de inversión.

Para Vinte, el objetivo es claro: crear comunidades que combinen diseño arquitectónico eficiente, exclusividad y convivencia armónica, mientras generan valor para sus residentes. La trayectoria de la desarrolladora y el potencial de Querétaro como destino de inversión respaldan la proyección de La Vista Residencial como uno de los proyectos más atractivos en el mercado actual.

En un contexto nacional donde la diversificación y la planeación patrimonial son cada vez más importantes, Querétaro reafirma su lugar como un estado con visión de futuro y oportunidades sólidas para el capital.