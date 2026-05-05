Fortalecen conectividad aérea con nuevas rutas y esquema de incentivos en Puebla

Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán

El Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica informó que contempla las reducciones en la tarifa de uso de aeropuerto de hasta el 40 por ciento durante el primer año, mientras que la aerolínea Volaris pondrá en operación a partir del 1 y 2 de junio, 12 nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán en Puebla.

De acuerdo con lo anterior, esto permitirá ampliar la conectividad de la entidad con destinos nacionales como Aguascalientes, León (Bajío), San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Huatulco, Puerto Vallarta, Los Cabos e Ixtapa-Zihuatanejo, así como con destinos internacionales en Estados Unidos, entre ellos Houston, Los Ángeles y Nueva York (Newark), lo que permitirá el aumento del flujo turístico y la movilidad de personas.

Sumado a esto, el Grupo Aeroportuario aseguró que trabaja en coordinación con el gobierno federal, la Secretaría de Turismo y su titular Josefina Rodríguez. Afirmaron que el gobernador estatal, Alejandro Armenta Mier, estableció como prioridad el fortalecimiento de la conectividad aérea como un elemento estratégico para el desarrollo económico y turístico del estado, al generar condiciones que favorezcan la atracción de inversión y la proyección de la entidad en el ámbito nacional e internacional.

Asimismo, la empresa federal contempla descuentos en servicios aeroportuarios, inspección de equipaje y arrendamiento de espacios por un periodo de hasta tres años, aplicables a aerolíneas que establezcan nuevas rutas o incrementen frecuencias.

La Crónica de Hoy 2026