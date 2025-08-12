Policías de Aguascalientes capacitados por EU capturan a 27 narcos del CJNG

Imagen antes del operativo en el que se logró la captura de 27 narcos del CJNG y el aseguramiento de armas en Aguascalientes (@StateINL )

Operativo antinarco — La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI), presumieron en sus redes sociales el logro de agentes de la Policía de4 Aguascalientes a los que capacitaron en operacionbes del combate al crimen organizado, al capturar hace un par de semanas a 27 capos del cártel Jalisco Nueva Generaciòn (CJNG), en una acción que representó alto riesgo.

La operación se llevó a cabo el pasado 26 de julio en Rincón de Romos, donde fue localizado un presunto campamento del CJNG.

Además de los presuntos criminales detenidos, también se logró el aseguramiento de 20 armas de fuego, un lanzagranadas, 28 chalecos tácticos, cascos, cargadores, cartuchos y fornituras, además de un kilo de polvo blanco.

Policías de Aguascalientes pusieron en práctica en un operativo la capacitación de agentes federales de EU (@StateINL )

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

A través de una publicación en sus redes sociales, la INL y el FBI destacaron las acciones que aplicaron para lograr su objetivo y anular a integrantes del crimen organizado.

Combatir al narco y utilizar estrategias efectivas contra el crimen organizado arrojó que 27 capos fueran anulados por policías de Aguascalientes (@StateINL )

“En un operativo de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG en Aguascalientes”, se lee en el mensaje que fue acompañado de fotografías del operativo en el que se logró la capotura de varios sujetos p`resuntos integrantes del grupo criminal.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de EU resaltó que “las autoridades mexicanas atribuyeron al entrenamiento del INL y del FBI las habilidades necesarias para abatir a estos criminales y sus armas letales”.

La Crónica de Hoy/2025/operativo antinarco