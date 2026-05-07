Congreso de Hidalgo recibe expediente para avanzar en prohibición de la tauromaquia

Iniciativa de prohibición de la tauromaquia en Hidalgo

El diputado local de Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Avelino Tovar Iglesias, entregó a la Primera Comisión de Legislación del Congreso de Hidalgo, el expediente completo de la iniciativa 186-LXVI, propuesta que busca prohibir la corrida de toros en la entidad.

Tovar Iglesias afirmó que el documento reúne elementos jurídicos, técnicos y económicos suficientes para que la comisión emita un dictamen sobre la iniciativa, la cual ha sido trabajada durante más de un año.

El legislador argumentó que las reformas constitucionales aprobadas en 2024 y 2025 en materia de protección animal dejaron en evidencia un vacío legal en Hidalgo, ya que, aunque el maltrato animal está prohibido, la tauromaquia continúa permitida.

El expediente presentado incluye seis resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, según el diputado del PVEM, sostienen que la violencia contra los animales no puede considerarse una expresión cultural protegida por la Constitución.

Asimismo, Tovar Iglesias señaló que especialistas en veterinaria forense aportaron estudios que concluyen que los toros experimentan sufrimiento físico y estrés durante las corridas, aun cuando por instinto no manifiesten de manera evidente el dolor.

Durante la presentación, el funcionario local también relacionó el maltrato animal con la seguridad pública. Citó estadísticas federales que indican que un porcentaje importante de personas sentenciadas por delitos violentos tuvieron antecedentes de agresión hacia animales durante la infancia.

Como parte de la propuesta, el expediente contempla un programa de transición económica dirigido a trabajadores vinculados con la tauromaquia, con alternativas en actividades como la ganadería para consumo y el ecoturismo. El diputado aseguró que otras tradiciones asociadas al campo hidalguense, como la producción de barbacoa y pulque, no se verían afectadas.

La Crónica de Hoy 2026