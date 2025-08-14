Tamaulipas continua con entrega de paquetes tecnológicos pecuarios para ganaderos

Colocación aretes de identificación

Buscando continuar con el apoyo al sector rural, el gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura y la Dirección de Fomento Pecuario y Forestal, llevó a cabo la entrega de insumos al Grupo de Ganaderos del Centauro, en el marco del Programa Paquetes Tecnológicos Pecuarios.

La entrega se realizó en el ejido El Centauro, municipio de González, y fue encabezada por el director de Extensionismo Pecuario, Eduardo Maraboto Martínez. Durante el evento, se entregaron suplementos nutricionales, sales minerales y suplementos proteicos, esenciales en etapas críticas como el preparto, la lactancia y la preparación para el empadre.

Además, dieron desparasitantes los cuales son claves para la salud y productividad del sector.

Igualmente, se implementaron acciones sanitarias como la aplicación de vacunas preventivas contra enfermedades infecciosas virales y bacterianas. Se colocaron aretes de identificación del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIGA), se administraron vitaminas del complejo A, D, E y se desparasito al ganado.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Ernesto Mijail Balleza Flores, agradeció al gobierno estatal por su compromiso con el sector rural.

“Sabemos de la importancia de la transferencia de tecnología y capacitación a los grupos de productores. Reconocemos también el esfuerzo y presencia constante del personal extensionista en las comunidades, quienes conocen de primera mano las necesidades de los productores”, expresó.