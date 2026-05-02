Feria de Puebla 2026 impulsa la riqueza cultural con gastronomía y artesanías

La Feria de Puebla 2026 se consolida como uno de los eventos más importantes para mostrar la riqueza cultural del estado, al reunir en un solo espacio la diversidad gastronómica, artesanal y tradicional de sus distintas regiones. Así lo destacaron integrantes del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) durante un recorrido por el recinto ferial.

El evento, que se realiza en la ciudad de Puebla, ofrece a visitantes locales y turistas una amplia variedad de actividades pensadas para toda la familia. Entre ellas destacan áreas como la ganadera, infantil y militar, además de espectáculos y espacios de convivencia que permiten disfrutar de un ambiente seguro y accesible para personas de todas las edades.

De acuerdo con empresarios que participaron en el recorrido, la feria representa una oportunidad importante para impulsar la economía local, especialmente para pequeños productores, artesanos y emprendedores que encuentran en este espacio una vitrina para dar a conocer sus productos. Además, coincidieron en que este tipo de eventos fortalecen la identidad cultural de Puebla al difundir sus tradiciones.

Uno de los aspectos más destacados de la Feria de Puebla 2026 es su oferta gastronómica, la cual reúne sabores típicos de distintas regiones como la Sierra, la Mixteca, el centro y el norte del estado. Platillos tradicionales, ingredientes locales y recetas heredadas por generaciones forman parte de esta experiencia culinaria que atrae a cientos de visitantes.

En el ámbito artesanal, también se exhiben productos elaborados por manos poblanas, que reflejan la creatividad y el talento de las comunidades. Estas piezas, que van desde textiles hasta artículos decorativos, representan no solo una fuente de ingreso para sus creadores, sino también una forma de preservar la cultura y tradiciones del estado.

Empresarios como José Carlos García señalaron que la feria está diseñada para que las personas puedan disfrutarla durante todo el día, gracias a la variedad de actividades disponibles. Asimismo, reconocieron el esfuerzo del Gobierno del Estado por mejorar la organización del evento y fortalecer estos espacios de encuentro social.

Por su parte, representantes del sector inmobiliario, como Carolina León Soriano y Héctor Hophann Torres, destacaron que esta edición presenta mejoras significativas en comparación con años anteriores, tanto en la distribución de espacios como en la calidad de la oferta. También subrayaron que la feria permite ampliar la promoción de negocios locales y generar nuevas oportunidades económicas.

Integrantes del COE coincidieron en que la Feria de Puebla no solo es un evento recreativo, sino también una plataforma que impulsa el desarrollo económico y cultural del estado. Además, invitaron a la población a asistir y disfrutar de todas las actividades que ofrece.