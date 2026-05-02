Gobierno de Baja California refuerza estrategia energética para impulsar la competitividad

El Gobierno de Baja California fortaleció su estrategia energética con el objetivo de mejorar la competitividad del estado y atraer nuevas inversiones, mediante proyectos que buscan garantizar un suministro eléctrico más confiable y suficiente para el desarrollo industrial.

Durante la presentación de las perspectivas económicas 2026 ante integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Mexicali, el secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, destacó la importancia de contar con infraestructura energética sólida como base para el crecimiento económico de la entidad.

El funcionario explicó que el acceso a energía es uno de los factores clave para que las empresas puedan operar de manera eficiente, expandirse y generar empleos, por lo que el gobierno estatal ha puesto especial énfasis en este rubro como parte de su estrategia integral de desarrollo.

Uno de los puntos centrales de esta estrategia es el fortalecimiento del sistema eléctrico, mediante proyectos que mejorarán la distribución y transmisión de energía en distintas regiones del estado. Entre ellos, destaca el avance en el enlace costa–valle, una obra que permitirá mayor estabilidad en el suministro eléctrico entre las principales zonas productivas.

Además, se contempla el desarrollo de cuatro nuevos proyectos de transmisión y la construcción de 14 subestaciones eléctricas, lo que ayudará a atender el crecimiento en la demanda de energía y a evitar fallas en el servicio.

En materia de inversión, el plan de Infraestructura Eléctrica de Baja California 2023–2030 prevé una inversión superior a los 90 mil millones de pesos, destinados a generación, transmisión y distribución de energía. Este monto refleja la apuesta del gobierno por consolidar un sistema energético moderno y eficiente.

Asimismo, se informó que entre 2021 y 2026 se han impulsado inversiones públicas por más de 52 mil millones de pesos en generación eléctrica, mientras que la iniciativa privada participa con proyectos adicionales que representan alrededor de 845 millones de dólares.

El secretario también resaltó que el trabajo coordinado entre gobierno, sector productivo y academia conocido como modelo de “triple hélice” es fundamental para fortalecer la competitividad. Este modelo busca formar talento humano acorde a las necesidades de la industria, lo que permitirá a las y los jóvenes acceder a mejores oportunidades laborales.

Autoridades estatales señalaron que contar con energía suficiente, confiable y competitiva es indispensable para atraer inversiones y consolidar a Baja California como un polo de desarrollo económico en el país.