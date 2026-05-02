Gobierno Estatal de San Luis Potosí impulsa participación infantil con voz y formación cívica

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí impulsa la participación de niñas y niños a través de espacios de expresión y formación cívica, con el objetivo de fortalecer sus derechos y fomentar una cultura democrática desde edades tempranas.

En este contexto, se llevó a cabo el Parlamento Infantil 2026, donde participaron menores de distintos municipios de la entidad, quienes tuvieron la oportunidad de presentar propuestas, expresar sus ideas y reflexionar sobre temas de interés social. Esta actividad busca que las infancias no solo sean escuchadas, sino que también se involucren activamente en la construcción de su entorno.

Durante el evento, las niñas y niños desarrollaron habilidades como el diálogo, el respeto y la participación ciudadana, elementos fundamentales para su formación integral. Además, estas acciones forman parte de una estrategia estatal más amplia enfocada en garantizar el bienestar y desarrollo de la niñez, promoviendo valores cívicos y sociales.

El impulso a la participación infantil responde a la importancia de reconocer a las niñas y niños como sujetos de derechos, capaces de opinar y contribuir en temas que impactan su vida cotidiana. Este enfoque se alinea con principios internacionales que establecen que la infancia tiene derecho a ser escuchada y tomada en cuenta en decisiones que les afectan.

Asimismo, el Gobierno estatal ha destinado recursos y programas dirigidos a fortalecer este sector, con una inversión que supera los 140 millones de pesos en acciones enfocadas en su desarrollo integral. Entre estas iniciativas se incluyen actividades educativas, recreativas y formativas que buscan generar espacios seguros y de aprendizaje.

Autoridades estatales destacaron que este tipo de ejercicios permiten fomentar una ciudadanía más consciente y participativa desde edades tempranas, lo que contribuye a formar futuras generaciones comprometidas con su comunidad. Además, subrayaron que la educación cívica es una herramienta clave para promover valores como la responsabilidad, la inclusión y la igualdad.

En paralelo, otras acciones implementadas en la entidad incluyen programas de apoyo educativo, entrega de útiles escolares, atención médica y esquemas de alimentación, con el fin de garantizar mejores condiciones de vida para niñas, niños y adolescentes en los 59 municipios del estado.