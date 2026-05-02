Puebla avanza en proyecto de vivienda en San José Chiapa

Proyecto de vivienda en San José Chiapa, Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó avances en el desarrollo habitacional de San José Chiapa, donde actualmente se construyen mil 600 viviendas como parte de un proyecto integral que contempla cerca de 6 mil, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a un patrimonio digno.

Armenta Mier señaló que esta iniciativa se alinea con la política de vivienda impulsada por el gobierno federal. Indicó que la coordinación institucional brindará certeza jurídica a las familias beneficiarias mediante la escrituración de los predios. En este proceso participan instancias como el Banco de Tierra y la Comisión de Vivienda estatal.

El subsecretario de Vivienda, José Luis Figueroa Ortiz, destacó que en más de una década no se habían ejecutado programas de vivienda y apoyo a trabajadores de manera simultánea. Añadió que durante 2026 se destinarán cerca de 400 millones de pesos para ampliar la cobertura hacia comunidades que anteriormente no habían sido atendidas.

Las autoridades poblanas revelaron que el proyecto contempla la urbanización de 50 hectáreas, así como la habilitación de accesos en la zona de Ciudad Maderas. En este punto se implementará un esquema piloto de vivienda enfocado en personal de seguridad pública, incluyendo bomberos, protección civil, guardabosques y diversas corporaciones policiales.

Por último, los funcionarios mencionaron que la estrategia estatal establece que dicho sector acceda inicialmente a un lote urbanizado y, conforme a su antigüedad en el servicio, a un pie de casa, bajo criterios de legalidad, equidad y justicia social.

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