Gobierno de Veracruz anuncia apoyo a pescadores afectados por derrame de hidrocarburos

Gobierno de Veracruz anuncia apoyo de 4 mil pesos a pescadores afectados por derrame

El Gobierno del estado de Veracruz anunció la entrega de un apoyo económico de aproximadamente 4 mil pesos a pescadores afectados por el derrame de hidrocarburos en las costas del Golfo de México, con el objetivo de mitigar las pérdidas económicas que ha provocado este desastre ambiental.

De acuerdo con autoridades estatales, el apoyo será único y beneficiará a cerca de 20 mil pescadores en toda la entidad. Para este programa se destinará un presupuesto aproximado de 100 millones de pesos, y se prevé que la entrega de los recursos comience a partir de mayo y concluya en junio.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas, explicó que para identificar a los beneficiarios se está utilizando como base el padrón del programa federal Bienpesca, el cual está siendo revisado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Este apoyo surge en un contexto de inconformidad por parte de los pesscadores, quines en días recientes realizaron manifestaciones y bloqueos en distitnas zonas del estado, como Tuxpan y Xalapa, para exigir ayuda económica trasn las afectaciones sufridas. Los trabajadores del mar han señalado que el derrame ha reducido considerablemente su actividad, impactando directamente en sus ingresos.

Las autoridades estatales reconocieron que la principal responsabilidad en cuanto a indemnizaciones por el derame corresponde al Gobierno federal y a Petróleos Méxicanos (Pemex), ya que se trata de u nprobolema de mayor alcance en el Golfo de México. Sin embargo, indicaron que el gobierno local decidió implementar este apoyo emergente para atender de manera inmediata las necesidades de las comunidades pesqueras.

Cabe destacar que este apoyo estatal se suma a otros recursos que ya han sido entregados previamente por el Gobierno federal, como pagos de 8 mil pesos a más de 25 mil pescadores, así como apoyos de hasta 15 mil pesos para personas afectadas por el derrame.

El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente y en la economía de las comunidades costeras, afectando la actividad pesquera en diversas regiones del estado de Veracruz. Se estima que este problema ha perjudicado a miles de trabajadores del sector, quienes dependen directamente del mar para su sustento.

Además, uno de los principales problemas ha sido la falta de inclusión de algunos pescadores en los censos oficiales, lo que ha generado inconformidad y protestas, ya que varios afectados aseguran no haber recibido ningún tipo de apoyo.

Ante esta situación, el Gobierno estatal continúa realizando revisiones y actualizaciones en los padrones para ampliar la cobertura y garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente lo necesitan.