Designa gobernadora de Morelos a nuevo titular de Hacienda

Nuevo titular de Haciendo de Morelos

El Poder Ejecutivo de Morelos informó que la gobernadora Margarita González Saravia designó al nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, Jorge Salazar Acosta y a Militza Karina Escobar Díaz como la encargada de despacho de la Secretaría de Administración, con el objetivo de fortalecer la gestión gubernamental.

Salazar Acosta es abogado por la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Con más de 25 años de trayectoria en el servicio público en los ámbitos municipal, estatal y federal, ha desempeñado diversos cargos en áreas del derecho administrativo, civil y laboral, así como en materias de alta especialización técnica, como fiscal y de responsabilidad administrativa.

Por su parte, Escobar Díaz es abogada egresada de la UAEM y cuenta con una maestría en Derecho Fiscal. Ha realizado funciones en el sector público estatal y federal y recientemente se desempeñó como coordinadora técnica de la Secretaría de Administración, donde sobresalió su capacidad de gestión y eficiencia en los procesos administrativos.

Por estos logros, González Saravia reiteró su confianza en la capacidad, compromiso y profesionalismo de ambos servidores públicos e indicó que estas designaciones responden al compromiso de consolidar una administración estatal eficiente, transparente y orientada a resultados.