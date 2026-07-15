Torres Piña asegura que la derecha busca regresar al poder

Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, aseguró que la derecha busca regresar al poder porque no acepta que el presupuesto público haya dejado de concentrarse en unas cuantas manos y que hoy se utilice para garantizar derechos.

Ante habitantes de las colonias Trincheras y Lomas del Durazno, así como de la tenencia de Atécuaro, el morenista destacó que cerca de un billón de pesos se dispersan anualmente mediante los programas sociales, recursos que llegan directamente a personas adultas mayores, estudiantes, personas con discapacidad, campesinos y familias trabajadoras.

“¿Dónde estaba antes ese dinero? Estaba perdido en la corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN, en los privilegios de las élites, en los negocios al amparo del poder y en las fortunas de quienes gobernaban de espaldas al pueblo”, expresó Torres Piña ante representantes vecinales y familias de las distintas comunidades presentes.

Advirtió que los mismos grupos que fueron derrotados por la voluntad popular ahora conspiran con los adversarios de México y promueven discursos favorables a la intervención extranjera, con la intención de obtener desde fuera lo que no han podido conseguir en las urnas.

“Morena mandó a la derecha al basurero de la historia y no los vamos a dejar regresar para que vuelvan a saquear al país y a convertir los derechos del pueblo en privilegios de unos cuantos”, sostuvo.

El aspirante recordó, las asambleas informativas en defensa de la soberanía nacional tienen el propósito de recordar al pueblo los logros conquistados por la transformación y fortalecer al pueblo mexicano frente a quienes pretenden restaurar el antiguo régimen de privilegios y desigualdad.

Torres Piña subrayó que la soberanía también se defiende con información, organización y preservación de la memoria histórica, porque la transformación no puede darse por sentada.

Añadió que desde las colonias populares, las comunidades y las tenencias se debe cerrar filas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para proteger los derechos conquistados y mantener al pueblo como protagonista de la vida pública nacional.