Morelos realiza la Feria de Paz en Cuautla para impulsar estrategias de seguridad y bienestar

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos

Con el objetivo de atender las causas de la violencia y ampliar las acciones preventivas en favor de las familias, este miércoles se llevó a cabo la Feria de Paz Atención a las Causas, en el municipio de Cuautla, encabezada por la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia y autoridades del Gobierno de México.

La gobernadora afirmó que alcanzar la paz en todo el territorio estatal es una prioridad para su administración, por lo que la entidad se mantiene alineada a la estrategia nacional impulsada por la presidenta.

“Vamos a entrar en una nueva etapa para nuestra querida ciudad de Cuautla, en eso estamos comprometidos las fuerzas federales, estatales y municipales”, puntualizó.

Margarita González Saravia subrayó que la construcción de la paz requiere mantener acciones de prevención, programas sociales, actividades comunitarias y espacios de desarrollo para niñas, niños y jóvenes, además de convocar al ayuntamiento a mantener una agenda común.

“Quiero pedirle al Cabildo que estén unidos, que nos apoyen junto a su presidente municipal para lograr juntos esta coordinación”, señaló.

Además destacó que la situación de Morelos y de Cuautla ocupa un lugar importante en la agenda de la Presidenta, quien permanece atenta a las acciones que se impulsan para recuperar la seguridad y el bienestar de las familias.

Por su parte, Rodrigo Cortés Chávez, director general de Coordinación de Paz con Entidades Federativas de la Zona Dos, reconoció el trabajo de la entidad para impulsar esta estrategia y destacó que acciones como las Ferias de Paz privilegian la atención directa a la ciudadanía.

José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, subrayó que la atención a las causas de la violencia exige organización, participación social y coordinación permanente, por lo que se han realizado reuniones con los diferentes sectores productivos locales.

Las Ferias de Paz ofrecen servicios gratuitos de salud, educación, empleo, programas de bienestar, procuración de justicia, asesoría legal, talleres, cursos, actividades comunitarias e información sobre diversos apoyos, además de espacios de convivencia con elementos de las Fuerzas Armadas.