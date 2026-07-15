INFONAVIT entrega 13 mil viviendas del Bienestar en Morelos

Desde Cuautla, Morelos, el director general del INFONAVIT, el ingeniero Octavio Romero Oropeza; la titular de la SEDATU, Edna Vega Rangel, y la gobernadora Margarita González Saravia, realizaron la entrega de las primeras Viviendas del Bienestar del fraccionamiento “Infonavit Plan de Ayala”, que contará con 528 viviendas, las cuales ya están totalmente colocadas.

Romero Oropeza detalló que a nivel nacional ya se tienen 104 conjuntos habitacionales donde se está colocando vivienda, de los cuales 36 ya están agotados. Subrayó que, al día de hoy, se han colocado 28 mil 200 hogares, lo que equivale a 170 viviendas por día.

Se ifnormo que para el estado se tiene proyectada la construcción de 13 mil viviendas por parte del Instituto durante el sexenio, de las cuales ya se tienen contratadas más de 2 mil para su construcción y, agregó que, en los próximos meses se sumarán 2 mil 300 más, lo que equivale al 34% de la meta, lo que significa una inversión de por 8 mil 150 millones de pesos.

Los municipios beneficiados serán Cuautla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán de Zapata, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Ayala, Yecapixtla, Yautepec y Jojutla.

la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, destacó que este programa, diseñado por la

Presidenta Claudia Sheinbaum, además de atender la necesidad de vivienda en el país, contribuirá a la generación de empleos e impulsará la economía nacional.

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia agradeció el apoyo de la Presidenta, destacó la importancia de participar en este programa nacional de vivienda y señaló que se está trabajando para apoyar con la donación de terrenos que permitan continuar con la construcción de más hogares en el estado.