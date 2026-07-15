Jaime Bonilla rechaza acusación de Marina del Pilar: “Se encuentra en una crisis de pánico”

Jaime Bonilla se deslinda de acusaciones de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila (Archivo)

Polémica por audios — Horas después de haber sido acusado por la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de haber sido el orquestador del acercamiento de un presunto contacto con agentes de inteligencia de Estados Unidos, para resolver acusaciones en su contra y la cancelación de su visa y haber filtrado audios de esas negociaciones, el exmandatario bajacaliforniano rechazó las imputaciones que le hace y la acusó de enfrentar una crisis de pánico debido a las investigaciones que se le siguen por narcoterrorismo.

Jaime Bonilla fue certero al señalar él nada tuvo que ver con la presunta organización en acercamientos de Marina del Pilar Ávila con supuestos agentes estadunidenses y denunció que la mandataria busca responsabilizarlo por la crisis que se ha generado tras la difusión de los audios.

El exgonernante dijo que “Marina del Pilar Ávila Olmeda se encuentra en medio de una crisis de pánico debido a las investigaciones que se le siguen por narcoterrorismo en Estados Unidos”, por lo que se deslinda de este caso.

Jaime Bonilla respondió así a la gobernadora de Baja California, quien en su conferencia semanal desde Tijuana acusó a su antecesor de haberla contactado con quienes se presentaron como intermediarios de autoridades estadunidenses.

Marina del Pilar se dijo víctima de una trampa, pues aquellas personas la grabaron durante una reunión celebrada el 15 de diciembre de 2025 y posteriormente difundieron fragmentos editados de esa conversación.

La Crónica de Hoy 2026