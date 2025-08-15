Desmiente Tamaulipas información sobre presuntos contratos otorgados a extraditado a EU

El Gobierno de Tamaulipas informó este viernes que en relación con la información publicada en diferentes medios de comunicación sobre el presunto otorgamiento de contratos de obra pública a José Francisco Mendoza Gómez, identificado como unos de los extraditados a Estados Unidos por sus vinculos con la delincuencia origanizada, la administración del Gobernador Américo Villarreal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, aclaró que la información presentada es falsa y que no existe ninguna prueba ni evidencia documental de tal afirmación.

La administración estatal indica que no existe ningún vínculo contractual ni sociedad con dicho individuo. Asimismo, el Gobierno de Tamaulipas señala que " la Secretaría de Obras Públicas ha señalado en reiteradas ocasiones que ninguna de las personas incluidas en la lista de extraditados forma parte del padrón de contratistas del Estado, menos José Francisco Mendoza Gómez".

Sobre la información presentada, el propietario de la empresa JF Konstruyendo, S.A. de C.V., a quien vinculan con la persona extraditada, informó a través de su representante legal, José Francisco García Flores en conferencia de prensa, que no tiene relación alguna con Mendoza Gómez y mostró documentación que acredita su legalidad.

“Esta información dolosa nos ha causado un gran daño moral a la familia y a la empresa”, detalló.

El Gobierno de Tamaulipas subrayó que “los recursos públicos se ejercen bajo los principios de eficiencia, transparencia y legalidad, y que se mantendrán los mecanismos de revisión y control para impedir que cualquier persona vinculada a actividades ilícitas pueda acceder a contratos públicos”.

Asimismo agregó que “este gobierno ratifica su compromiso con la libertad de expresión y la labor periodística, al tiempo que llama a que la información difundida sea siempre precisa y verificada, para no generar confusión ni dañar la reputación de terceros”.