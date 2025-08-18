Refuerzan seguridad en Sinaloa con nuevas patrullas y reclutamiento de policías

Omar García Harfuch y Rubén Rocha Moya

El gobernador Rubén Rocha Moya y el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal sostuvieron una nueva reunión en Culiacán para dar seguimiento a la estrategia contra la violencia en el estado, instruida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y se realizó en la Base Aérea Número 10, como parte de las reuniones quincenales que se han llevado a cabo desde hace meses para recuperar la normalidad en Sinaloa.

En esta ocasión, además de revisar avances, se entregaron 100 patrullas nuevas a la Policía Estatal y se firmó un convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para reclutar y capacitar a 150 nuevos elementos de seguridad, quienes se incorporarán a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El gobernador Rocha agradeció el apoyo de la presidenta Sheinbaum y destacó los logros obtenidos gracias a los operativos conjuntos, señaló que, aunque aún persisten problemas de seguridad, se han logrado avances importantes, como decomisos de drogas, armas y equipo bélico, así como detenciones de generadores de violencia.

De acuerdo con el mandatario, estos esfuerzos han debilitado a los grupos delictivos, lo que se refleja en la disminución de los homicidios, 20% menos entre junio y julio y 35% menos del 17 de julio al 17 de agosto.

“No estoy diciendo que la inseguridad se haya terminado, pero sí que la fuerza de los grupos en conflicto se ha reducido sensiblemente gracias a la acción de las fuerzas federales y locales”, puntualizó Rocha.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, general Oscar Rentería Schazarino, subrayó que las nuevas unidades facilitarán la labor de los policías, reforzarán su protección y servirán como recordatorio del compromiso que implica portar el uniforme.

Recordó además que estas patrullas se suman a los seis camiones blindados tipo “Ocelot” que la Sedena entregó previamente.

El evento contó con la presencia de empresarios, representantes de medios de comunicación y sectores productivos, además de autoridades civiles y militares como el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el comandante de la Guardia Nacional, general Hernán Cortés Hernández.

También acompañaron al gobernador Rocha la diputada Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta del Congreso local; el magistrado Guadalupe Chávez Reyes, del Supremo Tribunal de Justicia; la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros.