Obra Comunitaria, resultado de invertir en lo que importa, afirma Laura Artemisa

. Laura Artemisa destacó que otros gobiernos gastaban en lo innecesario, para beneficio de unos cuantos.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, destacó que el programa de Obra Comunitaria es ejemplo de cómo el gobierno encabezado por Alejandro Armenta ha terminado con los negocios de unos cuantos, para destinar los recursos públicos a lo que realmente importa: mejorar las condiciones de vida de las familias poblanas.

Al participar en la Jornada de Bienestar en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, García Chávez subrayó que ahora el dinero del pueblo regresa a él, pues se invierte en obras de drenaje, alcantarillado, pavimentación y acciones en escuelas, entre otros beneficios. “Hoy sí se les escucha, porque administramos los recursos en lo que realmente requieren”, enfatizó.

La funcionaria invitó a las y los asistentes a informarse sobre los diferentes programas del Gobierno del Estado, todos ellos producto de una política humanista que pone al centro a la gente. Explicó que la organización social es fundamental para decidir qué se necesita, por lo que se conforman comités vecinales donde la tesorera debe ser una mujer, garantizando participación equitativa.

García Chávez reiteró que el gobernador Armenta ha pedido a su gabinete hacer más territorio y menos escritorio, escuchando directamente a la población. En San Andrés Azumiatla, informó, se han realizado hasta el momento ocho obras comunitarias y 33 colectores pluviales, reafirmando el compromiso de atender las necesidades más urgentes.

Finalmente, subrayó que estas acciones se desarrollan bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta y en concordancia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, consolidando un gobierno que invierte en lo que realmente importa: el bienestar del pueblo.