Puebla se consolida como Sede de la Olimpiada CONADE 2026

Durante la temporada de Semana Santa 2026, el estado de Puebla registró un importante crecimiento en su actividad turística y deportiva, consolidándose como uno de los destinos más atractivos del país. De acuerdo con cifras oficiales presentadas en conferencia, la entidad no solo superó los números del año anterior, sino que también fortaleció su posicionamiento como sede de eventos de talla nacional e internacional.

Según los datos dados a conocer, entre el 29 de marzo y el 12 de abril de 2026, Puebla alcanzó una afluencia de aproximadamente 950 mil visitantes, lo que representa un incremento del 8.69% en comparación con 2025, cuando se registraron poco más de 874 mil turistas. Este aumento refleja el impacto positivo de las estrategias implementadas por el gobierno estatal para promover el turismo y atraer eventos de gran relevancia.

En términos económicos, la derrama generada durante este periodo también mostró cifras alentadoras. Mientras que en 2025 se reportaron 966.4 millones de pesos, para este año la cifra ascendió a mil 43 millones de pesos, es decir, un crecimiento cercano al 8%. Este flujo económico benefició directamente a sectores como la hotelería, restaurantes, comercios y servicios turísticos, que reportaron una alta demanda durante estos días.

Otro indicador importante fue la ocupación hotelera, la cual pasó de 63.12% en 2025 a un 75% en 2026, lo que representa un incremento de 11.88 puntos porcentuales. Este dato confirma que Puebla logró atraer a un mayor número de visitantes que decidieron pernoctar en la entidad, impulsando aún más la economía local.

Estos resultados se enmarcan en una estrategia más amplia del gobierno estatal para posicionar a Puebla como un referente en turismo deportivo. Durante una conferencia encabezada por autoridades estatales, se destacó la importancia de eventos como la Olimpiada Nacional CONADE, que por primera vez en más de 15 años regresa al estado tras haberse saldado una deuda superior a los 27 millones de pesos con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

La secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela “La Bonita” Sánchez, informó que Puebla será sede principal de esta justa deportiva, albergando 16 disciplinas en distintas sedes del estado. Se espera la participación de más de 11 mil deportistas provenientes de todo el país, quienes competirán entre abril y junio en disciplinas como voleibol, escalada, breaking, básquetbol, karate y rugby, entre otras.

Además, se detalló que habrá 25 sedes deportivas, así como el apoyo de más de 30 hoteles que fungirán como alojamiento para los participantes. Este evento no solo promueve el deporte, sino que también genera una importante derrama económica y posiciona a Puebla en el ámbito nacional.

Puebla se consolida como Sede de la Olimpiada CONADE 2026

A la par de la Olimpiada, Puebla también fue sede de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, donde participaron más de 400 atletas de 32 países. Este evento internacional reforzó la imagen del estado como un destino capaz de albergar competencias de alto nivel, además de dejar beneficios económicos en el sector turístico.

Como resultado de esta competencia, el gobierno estatal anunció la creación de tres nuevas escuelas de iniciación en tiro con arco, ubicadas en el Parque Ecológico, el Parque Flor del Bosque y la Universidad del Deporte. El objetivo es fomentar la práctica deportiva entre niñas, niños y jóvenes, tomando como inspiración a los atletas de alto rendimiento.

Puebla se consolida como Sede de la Olimpiada CONADE 2026

Por otro lado, las autoridades también anunciaron la realización de eventos futbolísticos internacionales en el Estadio Cuauhtémoc, como el partido entre la Selección Mexicana y Ghana, así como un encuentro entre España y Perú. Estos encuentros forman parte de la preparación rumbo al Mundial 2026 y se espera que atraigan a miles de visitantes.

El gobierno estatal estima que tan solo por estos eventos deportivos se podría generar una derrama económica superior a los 350 millones de pesos, lo que demuestra que la inversión en este tipo de actividades tiene un impacto positivo en la economía local.

Finalmente, las autoridades destacaron que todos estos esfuerzos forman parte de una estrategia integral para impulsar el turismo, fortalecer la economía y promover el desarrollo social a través del deporte. Asimismo, se subrayó la importancia de la seguridad y la coordinación con fuerzas federales para garantizar la tranquilidad de los visitantes.

Con estos resultados, Puebla no solo supera sus propias expectativas, sino que se posiciona como un estado competitivo, capaz de atraer grandes eventos y generar beneficios económicos y sociales para su población.