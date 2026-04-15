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Con un modelo integral centrado en la reconstitución del tejido social, se busca evitar delincuencia

Alcaldesa de La Paz, BCS, fortalece seguridad con prevención, “ya se ven los resultados”

Por AG Tenorio

La presidenta municipal de La Paz, Baja California Sur, la morenistas Milena Quiroga Romero, realizó una participación en el Foro Atención a las Causas en La Paz para plantear una estrategia con enfoque integral que combina prevención social, fortalecimiento policial y recuperación de espacios públicos.

Los avances comienzan a consolidarse a nivel local, indicó.

Durante el foro “Atención a las causas por la paz”, la alcaldesa expuso que su gobierno ha priorizado intervenir en el origen de la violencia, enfocándose en niñas, niños y jóvenes.

En ese sentido, destacó la operación de 128 espacios Impulso beneficia a más de 26 mil personas que acceden a actividades deportivas y culturales gratuitas.

La Alcaldesa de La Paz

Como parte de esta estrategia, el Ayuntamiento ha rehabilitado más de 60 espacios públicos en distintas colonias, con el objetivo de recuperar entornos y fomentar la convivencia social.

La alcaldesa Quiroga Romero sostuvo que estos esfuerzos permiten fortalecer el tejido comunitario y ofrecer alternativas reales a las familias paceñas.

En el ámbito operativo, la administración municipal ha reforzado la Policía Municipal con la incorporación de 40 nuevas patrullas, 11 Unidades Violeta y 154 elementos adicionales, además de equipamiento, armamento y uniformes. A esto se suma un incremento salarial de hasta 43% para 828 policías, medida orientada a mejorar las condiciones laborales y profesionalizar la corporación.

En materia de atención a víctimas, la Mesa Violeta ha brindado apoyo a más de 4,700 personas, principalmente mujeres, niñas y adolescentes, consolidando un esquema de atención integral frente a la violencia.

La alcaldesa subrayó que estos resultados responden a una visión de seguridad sostenida, basada en la coordinación con instancias federales y estatales, así como en la proximidad con la ciudadanía.

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