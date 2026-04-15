En un bar de Tapachula, Chiapas una mujer es herida de bala

Balaceo en un bar de Chiapas

De acuerdo a fuentes de seguridad, durante un ataque armado, una mujer de origen cubano fue herida de un disparo en un bar de la plaza Cafeto al sur de Tapachula, Chiapas.

Los reportes policiales narran que el taque tuvo lugar alrededor de la 01:00 de la madrugada del miércoles 15 de abril del 2026. Cuando dos sujetos que se desplazaban en una camioneta hicieron más de una docena de detonaciones en el Bar La Perla, lo que causo que la mujer quien posteriormente fue identificada como Marilin “R.M.”, de 52 años de edad, resultará herida.

Ante esto, y mientras que los cuerpos de emergencia acudían al lugar de los hechos, los atacantes huyeron de la escena del crimen. Una vez que llegaron los servicios de ayuda médica, la victima fue trasladada a un hospital debido a que presentaba una herida en la pelvis y otra en la cabeza.

Apenas el domingo de la semana pasada, tuvo lugar un ataque a un bar en el municipio de Ocozocoautla que dejó a cuatro personas sin vida, entre ellos a un joven boxeador.

Por otro lado, aunque no ha sido confirmado, hay informes que han comenzado a circular en los que indican que además dos personas fueron “levantadas” en el lugar.

Por su parte, en cuanto a los cuerpos policiales, estos acudieron al lugar y montaron un operativo en la zona y el personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias necesarias y a continuación le dieron inicio a la investigación.

En la misma linea, durante la noche de ayer fue ejecutado a balazos un hombre en pleno centro del municipio de Huixtla. La víctima identificada como Jesús “C.V.”, de 42 años de edad, fue sorprendida por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta y quienes de acuerdo a los reportes de la policía local, dispararon en contra de la victima al menos diez veces.