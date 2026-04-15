Playas de Baja California registran más de 190 mil visitantes durante Semana Santa

Playas de Baja California

Tras el cierre oficial del periodo de Semana Santa 2026, el Gobierno de Baja California informó a través de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), que la entidad registró resultados positivos en materia de actividad turística, derivados de la movilidad de visitantes en los principales destinos y del fortalecimiento de la estrategia turística estatal, consolidando una temporada vacacional de alta participación regional y nacional.

Durante el periodo vacacional, los distintos destinos de Baja California registraron una importante afluencia de visitantes, con especial concentración en zonas de playa como San Felipe, Playas de Rosarito y Ensenada, así como en el Valle de Guadalupe, donde la oferta enogastronómica y de experiencias mantuvo un flujo constante de turismo, generando actividad económica en las distintas regiones del estado.

Las playas concentraron una afluencia estimada de más de 190 mil visitantes, consolidándose como uno de los principales atractivos del periodo, mientras que la ocupación hotelera mostró resultados destacados en los principales destinos, alcanzando niveles cercanos al 90% en San Felipe, así como 82% en Playas de Rosarito, y 62% en el Valle de Guadalupe el sábado 4 de abril, impulsado por su oferta gastronómica, vinícola y de experiencias turísticas.

De acuerdo con datos de CANIRAC Estatal, la actividad restaurantera presentó un comportamiento estable entre semana y un repunte durante el fin de semana, con incrementos de hasta 25% en ventas, lo que reflejó el impacto positivo de la temporada en la cadena de valor turística y su contribución al dinamismo económico en los destinos con mayor afluencia.

Como parte del Operativo Vacacional de Semana Santa 2026, la Secretaría de Turismo de Baja California instaló siete módulos de atención en puntos estratégicos del estado, con la participación de 30 colaboradores, lo que permitió brindar orientación directa a visitantes en sitios de alta afluencia como el cruce fronterizo PedEast en Tijuana, el Bosque de la Ciudad en Mexicali, San Felipe, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín.

Durante el periodo del 2 al 5 de abril, estos módulos atendieron a 2,490 personas, lo que representó un incremento del 75.97% respecto al mismo periodo de 2025, evidenciando una mayor demanda de información turística y una mayor movilidad de visitantes en la entidad.

En cuanto a la actividad de cruceros, el puerto de Ensenada recibió 11 arribos durante el periodo, posicionándose como el tercer puerto nacional en este segmento. Asimismo, se registró un crecimiento bruto de 3 arribos en comparación con el mismo periodo de 2025, reflejando el dinamismo y la consolidación del destino dentro de la industria de cruceros en el país.

El Secretario de Turismo, Miguel Ángel Badiola Montaño, destacó que estos resultados reflejan la confianza de las y los visitantes, así como la fortaleza del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el sector turístico y los organismos productivos, cuyos esfuerzos conjuntos han permitido consolidar una mayor capacidad de atención, mejorar la experiencia de quienes visitan la entidad y fortalecer el dinamismo de la actividad turística en las distintas regiones del estado.