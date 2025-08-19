Tamaulipas consolida alianza binacional para combatir cambio climático

Acuerdo binacional para combatir el cambio climático

El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), firmó un Memorando de Entendimiento con las empresas BCarbon, Inc. y Earth Carbon, LLC, una alianza binacional que busca enfrentar los efectos del cambio climático y abrir nuevas oportunidades de desarrollo sustentable.

Durante el encuentro celebrado en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, la titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, indicó el alcance del acuerdo, que contribuirá en el cuidado de los diferentes ecosistemas del estado.

“Estamos construyendo una alianza que no solo protege nuestra riqueza natural, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades económicas para quienes trabajan y cuidan la tierra”, mencionó.

Esto permitirá aprovechar los bonos de carbono generados por empresas extranjeras para financiar acciones que fortalezcan la conservación de bosques, pastizales y zonas costeras, generando beneficios ambientales y económicos para las comunidades.

La alianza cuenta con el respaldo de la academia, asociaciones civiles, empresarios y certificadores internacionales. Expertos de la Universidad de Rice, como Jim Blackburn y Christopher Ordóñez, así como Marcela Ronquillo, de Earth Carbon LLC; Eric Unverzagt, de BCarbon, participaron en la exposición de objetivos, junto con la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar.

Entre los temas abordados estuvieron los protocolos basados en ciencia y estándares globales, las oportunidades de inversión en mercados de carbono y las políticas que respaldan este modelo de desarrollo sustentable.

El memorando establece líneas de acción concretas como diseñar un programa estatal de créditos de carbono, definir reglas rectoras para suelos, bosques y carbono azul costero y garantizar que los beneficios lleguen directamente a los propietarios de tierras y a inversionistas comprometidos con la sostenibilidad.