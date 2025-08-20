Con apoyo a ganaderos, Agricultura mitiga impacto de la sequía en Baja California Sur

Ganaderos Baja California Sur

Para el 19 de agosto de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que 657 productores de Baja California Sur recibieron apoyo alimenticio emergente para su ganado bovino, lo que representa un avance del 57.5% del total previsto en el Proyecto Estratégico “Apoyo a la Sequía Ganadera del Estado de Baja California Sur”.

El programa contempla beneficiar a 1,115 productores de los cinco municipios de la entidad, mediante la entrega de 1,235 toneladas de alimento balanceado y 88.2 toneladas de sales minerales, con el objetivo de sostener la alimentación de 14,706 vacas durante la temporada de estiaje.

En la primera etapa, los beneficiarios con hasta 20 bovinos recibieron 1,680 kilogramos de alimento y 120 kilogramos de sales minerales, suficientes para mantener a su ganado durante 60 días, en lo que se espera se regularicen las lluvias. En el caso de productores con un menor número de cabezas de ganado, el apoyo se otorga de manera proporcional.

La inversión federal destinada a este programa asciende a 12 millones de pesos. Además, el Gobierno del Estado de Baja California Sur respaldará con recursos propios a quienes crían ganado ovino y caprino y se han visto afectados por la sequía.