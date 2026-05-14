El paso en la Sierra Otomí-Tepehua sigue cerrado después del fallido intento de retirar un tráiler atorrado

Tráiler

El día de ayer, el gobierno del municipio de Tenango de Doria en Hidalgo dio a conocer que cuando se intentó mover un tráiler tipo lowboy y la maquinaria que estaba cargando, el peso excesivo del cargamento y las condiciones del terreno, evitaron que las múltiples maniobras cumplieran con su objetivo.

La vialidad afectada se vio dañada debido al constante tránsito de vehículos de carga pesada que pasan por encima de una base que se ha ido debilitando con el paso del tiempo y de fenómenos climáticos que se han presentado con anterioridad.

El tráiler que se encuentra atorrado, se quedó varado como causa de un desprendimiento estructural en el puente que se encuentra a la altura de la comunidad de Piedras Negras. El desprendimiento mencionado dejó a los neumáticos al borde de un socavón, lo que impidió que el acceso vehicular pudiera avanzar correctamente.

Aún así, y ante los posibles riesgos que se pueden presentar, como lo es un derrumbe, ya hay personas en San Bartolo y Huehuetla que han tomado la decisión de cruzar caminando ante la necesidad de llegar a sus destinos.

Para solucionar el problema, las autoridades notificaron que el plan es que llegué una grúa tipo Petibon de mayor capacidad que la anterior con las que cualquier intento no funciono. En caso de que las maniobras sean exitosas, se tiene contemplado que la vía quede libre a más tardar en algún momento del transcurso del jueves.