Supervisan el desarrollo del IMSS Bienestar en Hidalgo

IMSS Bienestar Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, asistió a una reunión institucional encabezada por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, con el propósito de supervisar el desarrollo del programa IMSS Bienestar en la entidad.

La concentración se realizó en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, la cual autoridades federales y estatales revisaron los avances para el reforzamiento del sistema de salud pública y la expansión de la atención médica para las personas que no cuentan con seguridad social.

Menchaca Salazar subrayó su pacto por garantizar la cobertura médica de forma integral, digna y de calidad a las y los hidalguenses, a través del trabajo coordinado con la federación.

El mandatario estatal resaltó la repercusión del programa IMSS Bienestar para la mejora de servicios médicos, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y garantizar el abastecimiento de medicamentos y material quirúrgico en toda la entidad.

Finalmente, las autoridades estatales y federales puntualizaron que dicha reunión es integrada a los trabajos de seguimiento para la consolidación del esquema IMSS Bienestar.

La Crónica de Hoy 2026