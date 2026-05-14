Tamaulipas supera los 207 mil huevos de tortuga lora protegidos en 2026

Tortugas en Tamaulipas

El estado de Tamaulipas registró un avance significativo en la protección de la tortuga lora durante la temporada de anidación 2026, al superar los 207 mil huevos resguardados en distintos campamentos ubicados en el litoral tamaulipeco.

De acuerdo con información de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, hasta el momento se contabilizan 2 mil 307 nidos y 207 mil 251 huevos protegidos como parte de las acciones permanentes de conservación de esta especie considerada emblemática del Golfo de México.

El vocal ejecutivo del organismo, Eduardo Rocha Orozco, destacó que estos resultados reflejan el trabajo coordinado entre autoridades, voluntarios y cuerpos de protección ambiental encargados de vigilar las playas y resguardar los nidos durante la temporada de reproducción.

Según el reporte oficial, el campamento de Altamira concentra la mayor cantidad de registros con 812 nidos y más de 71 mil huevos, seguido de Tepehuajes, Ciudad Madero y La Pesca, zonas donde se mantiene monitoreo constante para garantizar la supervivencia de la especie.

Las autoridades señalaron que las acciones incluyen vigilancia en playas, monitoreo de arribazones, traslado de huevos a corrales de protección y recorridos permanentes para evitar saqueos o afectaciones a los nidos.

La tortuga lora es considerada una de las especies marinas más representativas de las costas mexicanas y una de las más vulnerables, por lo que las campañas de conservación buscan fortalecer la reproducción y preservar su hábitat natural.

Autoridades estatales reiteraron que continuarán reforzando las estrategias de protección ambiental y participación ciudadana para mantener resultados positivos durante la actual temporada de anidación en las playas de Tamaulipas.