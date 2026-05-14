Sheinbaum reconoce producción de paneles solares en Puebla

Fábrica poblana “Tonalli”

La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la producción que realiza la fábrica poblana “Tonalli”, una de las primeras en la entidad y a nivel nacional.

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México destacó que gran parte de los paneles que se comercializan en el país son importados, por lo que subrayó la relevancia de impulsar su producción en Puebla.

“Es muy buena la idea de la fábrica de paneles solares. La mayoría de los paneles del mundo vienen de China”, afirmó

Puebla se ha consolidado como referente nacional en innovación y soluciones energéticas sustentables, al respecto, el gobernador, Alejandro Armenta Mier, informó que gracias a la planta “Tonalli”, durante el año pasado 800 escuelas de la entidad que no contaban con suficiente energía eléctrica, ya disponen de módulos fotovoltaicos.

“Eso fue un compromiso de campaña y hoy es una realidad”, enfatizó el mandatario estatal.

Además señaló que la fabricación de estos paneles solares permite generar empleos, fortalecer el desarrollo tecnológico y avanzar hacia la soberanía tecnológica.

La Fábrica “Tonalli” tiene la capacidad de producir más de 200 mil paneles al año, con el propósito de impulsar energías limpias y fomentar el desarrollo económico del Estado.