Joven muere de rabia tras ser mordida por un zorrillo, en Zacatecas

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirma que la muerte de la joven fue por la mordida de un zorrillo con rabia (Archivo)

Zacatecas — La joven de 17 años que fue mordida por un zorrillo con rabia falleció tras presentar una falla multiorgánica que complicó su condición médica pese haber recibido el tratamiento correspondiente, según confirmó la Secretaría de Salud de Zacatecas, evento que fue considerado como el primer caso en humanos.

La joven residente del municipio del Mezquital del Oro fue hospitalizada en una clínica rural el pasado 13 de agosto tras haber sida mordida por un mefítido.

A través de un comunicado emitido por la secretaría de salud de Zacatecas, se mantienen activos los protocolos de profilaxis para evitar posibles contagios con las personas que estuvieron en contacto con la joven durante su estadía en el hospital y antes de que ingresara, como sus familiares.

Medios locales aseguran que la menor se contagió de rabia tras la mordida de un zorrillo mientras se encontraba en su casa y afirman que desde 1987 no se tenía reporte de un caso de esta enfermedad en humanos en el estado.

Cabe recordar que el pasado 16 de agosto se había reportado la posibilidad de que este caso fuera el primero de rabia en humanos, diagnóstico que fue confirmado un día después por el gobierno estatal.

El resultado positivo se emitió en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Zacatecas y se notificó a los familiares, médico tratante, así como autoridades competentes, el pasado viernes 15 de agosto.

La Crónica de Hoy/2025