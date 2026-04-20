Mazatlán recibe al crucero 55 del año

Crucero llegando a Mazatlán

El día de hoy, Mazatlán recibió al “Navigator Of The Seas”, el cual representa la embarcación turística número 55 que ha visitado durante este año el puerto.

El crucero que venía de Los Cabos llegó a las 7:30 de la mañana con 3,820 pasajeros y 1,253 tripulantes.

Por su parte, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, comentó que se tiene contemplado que a lo largo de abril lleguen un total de 20 navíos internacionales. Con esto se sumara un total de más de 74 mil visitantes, al igual que una derrama económica superior a los 118 millones de pesos.

Durante su estancia en el puerto, los visitantes suelen aprovechar para visitar los atractivos turísticos de la ciudad, como por ejemplo el Malecón, el Centro Histórico, Olas Altas, la Zona Dorada y muchos otros lugares más.

Por dicha razón, el arribo de este tipo de embarcaciones representa para Mazatlán un importante impulso para la economía local, ya que beneficia no sólo a comerciantes, sino también a prestadores de servicios turísticos y además proyecta al puerto como un destino atractivo para el sector de turismo de cruceros.

Hasta el 20 de abril del año presente, el acumulado anual se encontraba en 55 arribos de embarcaciones, lo que simboliza la llegada de más de 202 mil visitantes y a una derrama económica de aproximadamente más de 323 millones de pesos.